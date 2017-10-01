تركيا : إلقاء القبض على عشرات ” الأجانب ” في إسطنبول بشبهة الانتماء لتنظيم ” داعش “

تركيا : إلقاء القبض على عشرات ” الأجانب ” في إسطنبول بشبهة الانتماء لتنظيم ” داعش “

أعلنت مصادر أمنية تركية أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة ضبطت 50 أجنبيا بمدينة إسطنبول يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت المصادر، إن “فرق مكافحة الإرهاب توصلت إلى معلومات تفيد باختباء عدد كبير من الأجانب يشتبه في أنهم أعضاء بالتنظيم الإرهابي، وينتظرون أوامر لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد”.

وأضافت أنه بناءً على تلك المعلومات نفذت فرق مكافحة الإرهاب عمليات مداهمة في 10 أحياء بمدينة إسطنبول، الجمعة، تمكنت خلالها من إيقاف 50 أجنبيا مشتبه في كونهم أعضاء بداعش، وتم نقلهم للتحقيق معهم أمام السلطات المعنية. (ANADOLU)