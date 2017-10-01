تركيا : تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا

تركيا : تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا

وصلت منطقة الريحانية بولاية هطاي جنوبي تركيا، اليوم الأحد، قافلة جديدة من التعزيزات العسكرية التي يرسلها الجيش التركي إلى وحداته العاملة بالقرب من الحدود السورية.

وتتضمن القافلة الجديدة ناقلات جنود مصفحة، وعدد من الآليات العسكرية.

وعقب وصول التعزيزات العسكرية إلى منطقة الريحانية، تمّ نقلها على شكل أرتال إلى الوحدات المتمركزة قرب الحدود السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة. (ANADOLU)