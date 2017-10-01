تركيا : تفتيش زنزانة زعيم حزب كردي لنشره تغريدات على حسابه

أعلنت إدارة سجن أدرنة التركي تفتيشها زنزانة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعتقل صلاح الدين دميرتاش بعدما نُشرت تغريدات جديدة على حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي توتير لاشتباها في قيام دميرتاش بنشر هذه التغريدات بنفسه.

وجاء في إحدى التغريدات: “مرحبا أيها الأصدقاء. لا أنشر هذه التغريدات من داخل السجن، بل يتم نشرها من الخارج”.

وجاء في أخرى: “إن كنتم تخافون حتى من طائر التويتر فلا تزرعوا الذرة”.

وكان دميرتاش قد نشر تغريدة على حسابه بموقع توتير عقب اعتقال السلطات التركية له أعلن خلالها أنه سيعمل على التواصل مع أنصاره عبره من الحين للآخر.

وأوقفت السلطات التركية رئيس “حزب الشعوب الديمقراطي” المعارض، صلاح الدين دميرتاش العام الماضي، من منزله في ديار بكر، بسبب رفضه الإدلاء بشهادته في تحقيق يتعلق بـ “مكافحة الإرهاب”.

ويواجه دميرتاش حالياً بمحاكمة تتعلق بـ“الإخلال بالأمن العام” و “الدعوة إلى العنف“، في أحداث تعود للعام 2014، إذ دعا مع نواب آخرين من حزبه الناس للخروج إلى الشواع.

وأسفرت الأحداث حينها عن مقتل شرطيين، بالإضافة إلى 31 مدنياً بحسب الأرقام الرسمية. (ZAMAN)