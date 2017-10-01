تركيا : فيديو لـ ” عملية طلاء انتحارية ” ينتشر على نحو واسع !
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطع مصور، يظهر عمالاً يطلون شرفة بطريقة خطرة
وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن المقطع المصور يظهر فيه اثنين من عاملي الطلاء الأتراك يحملون زميلهم الثالث من قدميه ليتمكن بدوره من طلاء واجهة شرفة منزل في الطابق الرابع لأحد الأبنية السكنية المؤلفة من تسعة طوابق في مقاطعة كوزان بمحافظة أضنة، جنوبي تركيا.
وأضافت الصحيفة أن من قام بالتصوير هو أحد الجيران، وقد قام لاحقاً بنشره عبر مواقع التواصل لينال خلال ساعات قليلة آلاف المشاركات.
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