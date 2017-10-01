تعيين مستشار ألمانيا السابق رئيساً لمجلس إدارة شركة ” روسنفت ” الروسية العملاقة

عُين المستشار الألماني السابق، جيرهارد شرودر، رئيسا لمجلس إدارة شركة “روسنفت” الروسية العملاقة للنفط المملوكة للدولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، يوم الجمعة.

يأتي هذا بعدما تم انتخاب شرودر للانضمام إلى مجلس إدارة أكبر شركة للنفط في روسيا في وقت سابق اليوم.

وقال شرودر اليوم في سانت بطرسبرج، إنه يرى أن من مهامه في هذا المنصب البحث عن حلول توافقية، عندما تكون هناك مصالح متضاربة للمساهمين.

وأضاف شرودر أمام الصحفيين، أنه ليس من مؤيدي العقوبات ضد روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس” عن شرودر قوله، إنه في حال إحراز تقدم في تسوية الحرب في شرق أوكرانيا، يتعين تخفيف العقوبات.

وأضاف شرودر عقب انتخابه من قبل مجلس المساهمين في الشركة في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، إنه سيعمل على نقل خبرته السياسية والاقتصادية لمجلس إدارة الشركة.

وذكر شرودر، أن هناك لغطا أثير حول ما إذا كان سيقبل المنصب أم لا، مضيفا أنه سيتولى مهام منصبه بسرور وسيعمل لصالح الشركة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسنفت منذ ثلاث سنوات في إطار إجراءات عقابية ،عقب ضم روسيا لمنطقة القرم المجاورة لأوكرانيا.

كان شرودر، الذى شغل منصب المستشار الألماني في الفترة من 1998 إلى 2005، قد صرح الشهر الماضي بأن الانضمام الى روسنفت سيكون مسألة شخصية.

كما شغل شرودر مناصب قيادية في خط أنابيب “نورد ستريم” للغاز الطبيعي الذى ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وتعرض شرودر لانتقادات في ألمانيا، خلال المعركة الانتخابية ،على خلفية شغله مناصب في القطاع الاقتصادي. (DPA)