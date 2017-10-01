جبلة : حادث سير يودي بحياة سيدة و يتسبب بإصابات خطرة لابنتها ( صور )
أودى حادث سير بحياة سيدة، وتسبب بإصابة خطرة لابنتها الشابة، على طريق جبلة – بانياس.
وقالت مصادر إعلامية موالية، إن الحادثة وقعت أول أمس الجمعة، في الساعة الثانية ظهراً، على طريق جبلة – بانياس.
ونشرت المصادر صوراً للسيارة المتضررة، دون ذكر كيفية وقوع الحادث.
وتوفيت جراء الحادث، السيدة فاطمة جركس، فيما نقلت ابنتها فرح عبد السلام نعنوع (مهندسة – 25 عاماً)، إلى مستشفى بانياس وهي بحالة خطرة.
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