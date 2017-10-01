حادثة غير متوقعة أصابتهم بذعر و حيرة .. أزمة قلبية تنهي حياة ستيني سوري أمام طفليه في تركيا ( فيديو )

حادثة غير متوقعة أصابتهم بذعر و حيرة .. أزمة قلبية تنهي حياة ستيني سوري أمام طفليه في تركيا ( فيديو )

توفي أب سوري بعد تعرضه لأزمة قلبية أمام أعين طفليه المقيمين معه بمفردهما، بعد أن انفصل عن والدتهم، بمدينة أنطاليا، جنوبي غربي تركيا.

وقالت وكالة إخلاص التركية، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السوري “غزوان . هـ”، البالغ من العمر 64 عاماً، انتقل قبل 15 يوماً إلى منزل جديد بمدينة أنطاليا رفقة طفليه البالغة أعمارهم 8 و 14 عاماً.

وأضافت أن الأب طلب من طفلته أن تجلب له كأساً من الماء، بعد تناول الطعام، وعندما شربه طلب كأساً آخر وشربه ثم سقط أرضاً نتيجة تعرضه لأزمة قلبية أدت لوفاته أمام أعين طفليه.

وأصيب الأطفال بالذعر، وقاموا بالاتصال بأحد أقربائهم وأخبروه بما حدث، ليقوم بدوره بالاتصال بالإسعاف الذي وصل بعد أن كان الأب قد فارق الحياة.

وقال أحد العاملين في سوبر ماركت مجاور لمنزل العائلة: “لا أعرف الكثير عنهم، كل ما أعرفه أنّهم سوريون استأجروا المنزل قبل 15 يوماً، لقد عاش الأطفال لحظات من الرعب وبدلاً من أن يلجؤوا إلى أحد الجوار أو يتصلوا بالإسعاف، سارعوا بالاتصال بأحد معارفهم السوريين”.

ونقل المتوفى إلى المستشفى، فيما اصطحبت الشرطة الطفلين إلى أحد مراكزها.

المصدر : IHA