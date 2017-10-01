دفنها في حديقة منزله ! .. القبض على رجل اختطف محامية و قام بتسميمها و سرقة مصاغها في حمص

دفنها في حديقة منزله ! .. القبض على رجل اختطف محامية و قام بتسميمها و سرقة مصاغها في حمص

قالت وسائل إعلام موالية، إن سلطات النظام الأمنية، ألقت القبض على مختطف محامية وقالتها، في مدينة حمص.

وذكر الإعلام الموالي، السبت، أن “فرع الأمن العسكري بحمص ألقى القبض على يحيى عكاري، من سكان حي المضابع، بعد استكمال المعلومات عن ضلوعه في خطف المحامية هنادي العيسى وقتلها”.

ونقل عن عائلة المحامية قولها إن “هنادي غادرت مساء اليوم الذي اختفت فيه قبل نحو شهرين، من المنزل في حي الأرمن إثر اتصال هاتفي لتلتقي بأحد الموكلين قرب دوار المواصلات في حمص، واختف بعد ذلك”.

وقام الأهل بمراجعة أفرع النظام الأمنية في المدينة، مستبعدين كونها عملية اختطاف، لقرب المنطقة التي توجهت إليها من المنزل الذي خرجت منه، كما أنها منطقة “آمنة”.

وأضافت المصادر الموالية، أنه بعد التحريات تم إلقاء القبض على الخاطف القاتل (45 عاماً)، وتبين من خلال التحقيقات، أنه “قام باستدراج المحامية إلى منزله في حي المضابع، مستغلاً ثقتها به كونه وزوجته أصدقاء لعائلتها، ومن ثم قتلها بالسم وسرق مصاغها الذهبي”.

كما اعترف القاتل أنه قام بدفن المحامية في حديقة منزله على عمق حوالي 40 سنتيمتراً فقط، كما أنه قام لاحقاً بزيارة أهلها مبدياً رغبته بالاطمئنان عليها، لإزالة الشبهات عنه.

وتم استخراج جثة المحامية يوم الجمعة.