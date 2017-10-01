رؤساء جدد لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي خلفاً لصالح مسلم و آسيا عبد الله

عقد حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) يوم أمس الأربعاء، مؤتمره السابع في بلدة رميلان شمال سوريا، تحت شعار “من روج آفا حرة نحو فيدرالية سوريا الديمقراطية”، بمشاركة 450 مشاركاً.

وأكدت مصادر متطابقة إنه “تم انتخاب شاهوز حسن، رئيساً مشتركاً لحزب الاتحاد الديمقراطي بدلاً من صالح مسلم في المؤتمر السابع للحزب”.

كما “تم أيضاً انتخاب عائشة حسو رئيسة مشتركة للحزب بدلاً من آسيا عبد الله”.

ووفق النظام الداخلي للحزب، لا يجوز الترشح لرئاسة الحزب لأكثر من دورتين، وقد أنهى صالح مسلم الدورتين.