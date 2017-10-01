زيدان يتحدث عن وضعية بايل و عقد رونالدو مع ريـال مدريد

أبقى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، كل الخيارات متاحة فيما يتعلق بمشاركة النجم الويلزي غاريث بايل ضد إسبانيول غداً الأحد، ضمن المرحلة 7 من الدوري الإسباني.

وكان بايل قد غادر الملعب قبيل صافرة نهاية مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء الماضي، بدوري أبطال أوروبا، بسبب شعوره بآلام عضلية.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم السبت تمهيداً لمباراة الغد أمام إسبانيول “يحوم بعض القلق حول غاريث بايل، ولن نخاطر بشأنه، ولكن المشاركة ستتوقف على حالته”.

وأضاف، رداً على سؤال عما إذا كان سيدفع بالنجم بايل في مباراة إسبانيول أم أنه سيستبعده، “ربما يشارك في مباراة الغد ، لكننا سنرى ذلك غداً”.

تجدر الإشارة إلى أن بايل وكذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يشاركا في تدريبات الفريق يوم الأربعاء الماضي، وهو ما أثار التكهنات والشكوك حول تشكيلة الفريق في مباراة الغد، وذكرت تقارير إعلامية إسبانيّة أن بايل تعرض مجدداً لمشكلات في الساق.

وتابع زيدان أن مشاركة بايل “تعتمد بشكل كلي على لياقته”، مضيفاً أنه واثق من اقتراب عودة الثلاثي كريم بنزيمة ورونالدو وبايل للمشاركة معاً ضمن التشكيل الأساسي، في وقت قريب.

من جهة ثانية، قال زيدان إن “لا مشكلة” بين كريستيانو رونالدو والنادي لمناقشة تمديد عقد الأخير وأن الأمور “ستكون على ما يرام”.

وأضاف في هذا الشأن “النقاش، بين النادي وكريستيانو، وأعتقد بأنه كما هي الحال دائماً، ستكون الأمور على ما يرام. لن يكون هناك أي مشكة بين النادي وكريستيانو أو كريستيانو والنادي”.

وكان رونالدو وقّع عقداً جديداً قبل اقل من سنة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، يمتد حتى عام 2021، مع راتب سنوي قدّرته الصحافة بـ 23,6 ملايين يورو سنوياً.

لكن الدون، ترك الشكوك تحوم حول بقائه في النادي الملكي في الصيف بعد اتهامه بالتهرب من دفع الضرائب في إسبانيا.

وتأتي هذه التكهنات بعد تمديد ريال عقود لاعبيه البرازيلي مارسيلو (2022)، إيسكو (2022)، داني كارفاخال (2022)، الفرنسي كريم بنزيمة (2021)، ماركوس يورنتي (2021)، الفرنسي رافاييل فاران (2022) وماركو اسينسيو (2023). (DPA)