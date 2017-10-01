« سبايس اكس » تبتكر صاروخاً يسافر في أقل من ساعة لأي مكان حول الأرض

« سبايس اكس » تبتكر صاروخاً يسافر في أقل من ساعة لأي مكان حول الأرض

أعلن مؤسس شركة «سبايس اكس» إلون ماسك في أستاليا الجمعة خطة لبناء صاروخ يمكن أن يسافر حول الأرض بسرعات فائقة، ويصل إلى أي موقع في أقل من ساعة واحدة فقط.

وقال ماسك ان الصاروخ «بي اف آر» سيكون مشابهاً للمركبة الفضائية، إذ أنه سيقلع ويهبط بشكل عامودي. وأضاف أن الرحلة من لندن إلى نيويورك على سبيل المثال ستستغرق 29 دقيقة فقط.

وذكر ماسك ان «سبايس اكس» قلصت حجم مركبة فضائية تعمل على تطويرها لإرسالها إلى المريخ بهدف خفض الكلفة، وتأمل في أن يبدأ بناءها في النصف الأول من العام المقبل.

وأوضح في مؤتمر صحافي في مدينة أديليد الاسترالية، ان «سبايس اكس» تخطط لإرسال أولى رحلاتها إلى الكوكب الأحمر في العام 2022، على أن ترسل أول رحلة مأهولة في العام 2024. وماسك هو المسؤول الرئيس عن تقنيات اكتشاف الفضاء.

ومن المتوقع أن ترسل «إدارة الطيران والفضاء الأميركية» (ناسا) أولى رحلاتها إلى المريخ بعد ذلك بعقد من الزمن.

وكان ماسك يعتزم سابقاً استخدام مجموعة من المركبات الفضائية للوصول إلى المريخ تبدأ بكبسولة غير مأهولة تسمى «التنين الأحمر» في 2018، لكنه قال ان «سبايس اكس» تركز حالياً على صاروخ واحد أقل حجماً وطولاً.

وأضاف «نريد أن يكون لدينا نظام واحد. إذا تمكنا من ذلك يمكن حينها توجيه كل الموارد… لهذا النظام. لدي ثقة كبيرة بأننا سنكمل المركبة ونكون على استعداد لعملية إطلاق في غضون خمس سنوات».(REUTERS)