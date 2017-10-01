سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأحد 1 \ 10 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأحد 1 \ 10 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الأحد 1 \ 10 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 18100 الدولار 506 508 اليورو 597 601 الليرة التركية 141 143 الدرهم الإماراتي 138 139 الليرة اللبنانية 0.336 0.338 الريال السعودي 135 136 الدينار الأردني 715 719

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