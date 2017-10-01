سفير ميانمار : نحن لا نحارب الإسلام .. بل الإرهابيين الدوليين

نفى سفير ميانمار لدى الاتحاد الروسي “كو كو شين”، مسؤولية بلاده عن الهجمات التي تعرضت لها أقلية الوهينغيا المسلمة، مدعياً أن ذلك غير صحيح.

وقال شين إن منظمة “جيش إنقاذ روهينغا أراكان”، أعلنت مسؤوليتها عما يجري في ميانمار.

وبحسب ما نشرت RT، فقد ولد عطا الله، في مدينة كراتشي الباكستانية، وترعرع في المملكة السعودية، وتدرب على حرب العصابات في معسكرات “طالبان”.

وقال السفير إن هدف هذه المنظمة هو إنشاء ما يسمى “دولة إسلامية ديمقراطية”، بعد الاستيلاء على مناطق ماونغتو وبوديتاونغ وراتيتاونغ، في شمال أراكان.

وأضاف أن ما يجري هناك حالياً هو حرب ضد موظفي الدولة، وممثلي الطوائف العرقية بمن في ذلك من غير المسلمين، مشيراً إلى أن الحكومة اضطرت لإطلاق عملية مكافحة الإرهاب، التي انتهت في الخامس من أيلول الجاري، مؤكداً أن الكثيرين من غير المسلمين اضطروا إلى ترك منازلهم أيضا.

وقال إن ما نشرته رويترز وغيرها من وسائل الإعلام، بأن عدد اللاجئين تجاوز 422 ألف شخص، غير صحيح، وخاصة أن حكومة بنغلاديش أغلقت جميع المعابر الحدودية الرسمية مع ميانمار فور بدء عملية مكافحة الإرهاب، بحسب زعمه.

وأضاف أن منطقة أراكان هي من أفقر مناطق ميانمار، حيث توجد فيها نسبة بطالة مرتفعة جدا. كما أن معظم المسلمين فيها لا يتقنون اللغة الرسمية للدولة، ولا يسمحون لأولادهم بالدراسة في المدارس الرسمية، بل يرسلونهم إلى دعاة الوهابية في الجوامع المحلية، بحسب تعبيره.