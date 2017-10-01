عضو في برلمان بشار الأسد يدعو لتجريم من يقوم بالإساءة لـ ” مشاهير المجتمع ” عبر فيسبوك !

دعا عضو في برلمان بشار الأسد لوضع مادة قانونية تجرم من يسيء للأشخاص “المشهورين أو ذوي القيمة في المجتمع “ على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن العضو أحمد الكزبري، وهو رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، قوله، إن “القانون لم ينص على ذلك، علماً أن هناك دولاً أخرى منها عربية تشددت في ذلك حتى أن مبالغ التعويض كبيرة جداً”.

وأضاف: “هناك بعض ضعاف النفوس يستغلون التقدم التكنولوجي بالإساءة عبر الشبكة المعلوماتية .. يتم تسخير ذلك لارتكاب جرائم مختلفة بغية إلحاق الضرر بالآخرين وبالمصالح العليا وتهديد السلم الاجتماعي”.

واعتبر العضو أن هناك جهلاً في كيفية التعامل مع الإساءات التي تحدث للأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء أكانت قدحاً أم ذماً أم تشهيراً أم انتهاكاً لملكيات حقوق الآخرين الخاصة لعدم علم الكثير بوجود قانون يجرمها.

وأوضح الكزبري أنه “لا توجد ثقافة بأنه في حال تعرض شخص للإساءة أن يدعي في القضاء ومن هذا المنطلق الجرائم الإلكترونية كثيرة إلا أن الادعاءات قليلة”.

ودعا الكزبري إلى “نشر التوعية بين المواطنين حول كيفية الادعاء أمام الضابطة العدلية المختصة والإجراءات التي يجب أن يتخذها، وحينما صدر القانون كانت الخطة أن يتم تدريب بعض القضاة على كيفية التعامل مع الجرائم المعلوماتية وإحداث محاكم خاصة لذلك، إلا أن هذا الأمر لم يتم تطبيقه على أرض الواقع”.

وبين أن “التعويض في القانون ضئيل جداً مقارنة بالعديد من الدول التي يصل بعضها إلى عشرات الملايين”.