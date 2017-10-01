مصل جديد للتيفوئيد قد يمنع نصف حالات العدوى

قال باحثون إن مصلاً جديداً لحمى التيفوئيد طورته شركة «بارات بايوتيك» الخاصة أثبت سلامته وفعاليته في دراسة، وإن من الممكن الاستعانة به لمنع ملايين حالات العدوى إذا نجح في التجارب الإكلينيكية الأخيرة.

وتوثر حمى التيفوئيد على ما بين 12 و20 مليون شخص في أنحاء العالم سنوياً في مناطق تنخفض فيها جودة المياه والصرف الصحي، خصوصاً في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتكون حال واحدة فتاكة بين كل مئة حال، ويصبح ثلاثة في المئة من المصابين حاملين مزمنين للمرض.

وأظهرت النتائج المرتبطة بالمراحل الوسطى من التجارب أن من الممكن استخدام المصل، الذي أطلق المطورون عليه اسم «فاي-كونغوغيت»، مع الرضع وأنه قادر على وقاية نصف من يتناولونه من الإصابة بالتيفوئيد عندما يتعرضون إليه.

وقال أندرو بولارد الذي قاد التجارب وعضو مجموعة تطوير المصل في جامعة «أوكسفورد»: «تقدم دراستنا دليلاً جديداً يدعم تطوير أمصال فاي-كونغوغيت كإجراء وقائي لتقليل عبء حمى التيفوئيد».

وينجم التيفوئيد عن بكتريا تسمى السالمونيلا التيفية، ويعالج في الوقت الراهن بالمضادات الحيوية.

لكن الحصول على المضادات الحيوية في المناطق الفقيرة محدود في بعض الأحيان، فضلاً عن أن مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية في ازدياد. (REUTERS)