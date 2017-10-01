معلومات مفصلة عن المهن الأكثر شيوعاً و إقبالاً في ألمانيا وفق موقع التأهيل المهني ( المهنة الأولى )

معلومات مفصلة عن المهن الأكثر شيوعاً و إقبالاً في ألمانيا وفق موقع التأهيل المهني ( المهنة الأولى )

نشر موقع التأهيل المهني في ألمانيا (ausbildung.de)، معلومات عن المهن العشرة الأكثر شيوعاً وإقبالاً على تعلمها في ألمانيا.

وعرض الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، التفاصيل المتعلقة بهذه المهن (تفاصيل التدريب – مدته – الرواتب – الشروط – …).

المهنة الأولى : البائع / ة في محلات التجزئة

الأجر في سنوات التعليم المهني: السنة الأولى: 550-950 يورو / السنة الثانية: 590-1050 يورو / السنة الثالثة: 710-1200 يورو

المهام التي يتعلمها المتدرب

تقديم المشورة والمساعدة للزبون – العناية بعرض البضائع – تمرير البضائع على جهاز الماسح الضوئي، والمحاسبة.

لا يقتصر العمل على قسم المبيعات، بل يقدم التعليم المهني لهذه المهنة أيضا العمل في المكتب، حيث تتم الحسابات، طلب البضائع، والاتفاق موعد تسليمها.

نظرة عامة

إن هذه المهنة تعتمد على بيع المنتجات، والطالب الساعي إلى التدرب هو من يختار الشركة التي يسعى إلى التدرب فيها، سواء أكان ذلك في متاجر المستلزمات اليومية المعروفة كـ آلدي زود العالمية، أو في متاجر أدوات البناء، أو في متاجر الأزياء.

وتحتل مهنة البائع في محل التجزئة المرتبة الأولى من بين المهن الأكثر شعبية في تعليم المهن في ألمانيا، وما يفسر الإقبال على هذه المهنة، بشكل رئيسي، هو أن هذه المهنة مطلوبة في كل المجالات تقريباً.

يتعلم الطالب خلال التدريب، كيفية عرض المنتجات وبيعها وإعادة ترتيبها، خطوة بخطوة.

ويحصل المتدرب في بعض الشركات التي تعلم مثل هذه المهنة، كشركة “آلدي زود ALDI SÜD” في السنة الأولى على نظرة عامة جيدة في أحد الفروع، وبعد ذلك لن يحتاج لمساعدة كبيرة.

جزء مهم من التعليم هو التعامل مع نظام الحساب، حيث أن هذه المهمة هي الأهم في عدم جعل الزبائن ينتظرون كثيراً، لذا يتم تعلم العمل على جهاز الماسح الضوئي للبضائع بمعدل قياسي، كما يجب أن يتم التعامل مع طرق الدفع المختلفة.

وعند انتهاء وردية العمل أو إغلاق المحل، يجب على البائع أن يتعلم كيفية جرد الصندوق، لذا سوف يتعلم المتدرب كيفية حساب ومراجعة المبالغ النقدية وإجراء الحسابات.

ويوجد أيضاً في فروع محلات التجزئة الكثير من العمل خلف الكواليس، حيث يتم تحميل قصاصات الأسعار و تخزينها وطباعتها، إلى جانب الاتصال بالموردين والمستودعات لاستلام الطلبات الجديدة، وترتيب الرفوف والمنتجات بشكل يومي.

وكما هو الحال مع أي تدريب مهني مزدوج، يداوم المتدرب أيضاً في مدرسة مهنية يتعلم فيها مقررات مثل اللغة الألمانية والرياضيات والمحاسبة، وعلى سبيل المثال، في “آلدي زود”، يوجد ندوات لداخلية تعد المتدرب بشكل مثالي للامتحانات.

وتوجد بعض الشركات التي تقدم تدريباً مهنيا كبائع تجزئة لمدة عامين فقط.

في شركة “آلدي زود” يكون أجر التدريب أعلى من المتوسط ، حيث يحصل المتدرب في السنة الأولى على 950 يورو كراتب إجمالي شهري، بالإضافة إلى العطلات مدفوعة الأجر.

الشروط العامة للحصول على مقعد تدريب مهني في مجال بيع التجزئة

– إذا كان المتدرب حاملا شهادة المدرسة الإعدادية أو الثانوية، تكون فرصه أكبر في الحصول على مقعد تدريب مهني.

– التعامل مع الناس بشكل جيد ومساعدتهم قولاً وفعلاً وتقديم المشورة لهم.

– القدرة على الحساب بسرعة.

– أن تكون لدى المتدرب القدرة على الوقوف أو المشي كامل الدوام.

– امتلاك المرونة اللازمة للعمل في أيام السبت.

* سيتم نشر تفاصيل المهن الأخرى في مقالات مقبلة تباعاً