مقتل ” شيخ قناصي ” الحشد الشعبي على يد تنظيم ” داعش ” في العراق

أعلنت قوات الحشد الشعبي مقتل أبرز قناصيها أبو تحسين الصالحي، في معارك تحرير الحويجة في محافظة كركوك، بعد أن قضى على أكثر من 320 مسلحا.

وقال أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد الشعبي اليوم إن الصالحي الملقب بـ “شيخ القناصين”، ينتمي إلى اللواء الحادي عشر “علي الأكبر” أحد فصائل الحشد الشعبي، ولعب دورا بارزا في المعارك ضد تنظيم “داعش”.

وأوضح الأسدي أن الصالحي “أصيب يوم أمس أثناء تقدم قطعات الحشد الشعبي في عمليات تحرير الحويجة عند تقاطع جبال حمرين أثناء مواجهات شرسة خاضها الأبطال مع عصابات داعش”.

ويظهر الصالحي في فيديو قصير نشره المكتب الإعلامي للحشد الشعبي وهو يقول “عمري 62 عاما وشاركت في العديد من المعارك، أولها كانت في حرب تشرين في الجولان عام 1973” عندما كان عسكريا في الجيش العراقي.

وأضاف أنه شارك في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) وحرب الكويت (1990) وفي معارك ضد القوات الأمريكية التي غزت العراق في عام 2003.

وبرز أبو تحسين خلال المعارك الأخيرة وظهر في مواقع مختلفة في تقارير مصورة حاز على ألقاب أخرى منها “العنيد” و”صائد الدواعش” و”عين الصقر” بسبب مهارته في اقتناص مسلحي التنظيم. (AFP)