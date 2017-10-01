نظام ” GPS ” يضاعف دقته على الهواتف الذكية

أكدت شركة Broadcom أنها ستبدأ بتصنيع مستقبلات إشارة جديدة ستزيد من دقة تحديد المواقع في الأجهزة الذكية التي تستخدم نظام “جي بي إس” العالمي.

ووفقا للخبراء في الشركة فإن “رقاقات BCM47755 التي طوروها مؤخرا لتعمل في مستقبلات الإشارة التي ستركب في الهواتف الذكية، ستساعد في التقليل من معدل الخطأ في تحديد المواقع عند التعامل مع منظومة GPS، ونسبة الخطأ معها لن تتجاوز 30 سم، بدلا من بضعة أمتار كما هي الآن”.

كم أوضحوا أن “تلك الرقاقات ستكون قادرة على التعامل مع عدد من أنظمة تحديد المواقع، كنظام غلوناس الروسي الملاحي، ونظام Galileo الأوروبي وQZSS الياباني. كما أنها صممت خصيصا لتستقبل إشارات الأقمار الاصطناعية المتطورة القادرة على بث الإشارات بدقة حتى في المدن وأماكن التجمعات السكنية الكبرى”.

ويذكر أن “جي بي إس” تعتبر حاليا أكثر منظومة لتحديد المواقع استخداما في العالم، حيث يعتمد عليها الكثيرون في تحديد وجهتهم عند التنقل بالسيارات أو حتى السفن والطائرات، كما تستفيد منها بعض المؤسسات العسكرية لتحديد مواقع الأهداف الأرضية. (RT)