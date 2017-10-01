هيومان رايتس ووتش : إيران تجند أطفالاً أفغان للدفاع عن بشار الأسد في سوريا

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في تقرير نشر الأحد إن إيران قد جندت أحداثا من أفغانستان للقتال مع قوات النظام في سوريا.

وذكرت المنظمة أن قوات “الحرس الثوري الإيراني” قد جندت عناصر تبدأ أعمارهم من 14 عاما للقتال في وحدة “فاطميون”، وهي وحدة مسلحة من الأفغان فقط. وأضافت المنظمة أنها سجلت ما لا يقل عن 8 مقابر لأحداث أفغان في إيران قاتلوا ولقوا حتفهم في سوريا.

وقالت سارة لي ويتسون، مديرة مكتب شؤون الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش، إنه ينبغي على السلطات الإيرانية “أن تقدم المسؤولين عن تجنيد الأطفال الأفغان للمحاسبة” ولابد أن تنهي هذه العملية على الفور بدلا من مهاجمة “الأطفال الضعفاء من المهاجرين واللاجئين”.

وتم تسجيل مقتل ما لا يقل عن ستة أحداث أفغان آخرين خلال القتال في صفوف وحدة “الفاطميون” التي يبلغ قوامها 14 ألف فرد في سوريا.

ورغم أن شواهد قبورهم تقول إن أعمارهم 18 عاما، قالت أسر هؤلاء الأحداث إن أبناءها قد كذبوا فيما يتعلق بأعمارهم من أجل الالتحاق بالقوات.

وجاء في التقرير أن إيران قد أغرت المهاجرين الأفغان بعروض منح الجنسية لأسر المقاتلين الأجانب “إذا لقوا حتفهم أو أصيبوا أو وقعوا في الأسر”.