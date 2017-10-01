وكالة روسية : ” تركيا طلبت من الجانب الروسي التوسط لتنسيق لقاءات أمنية مع الجانب السوري “

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، يوم الخميس الماضي (28/9)، إن تركيا “طلبت من الجانب الروسي التوسط لتنسيق لقاءات أمنية مع الجانب السوري”.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه أن “الطلب التركي يأتي في إطار تنسيق دخول قوات من الجيش التركي إلى محافظة إدلب ضمن اتفاق تخفيف التوتر المتفق عليه بين روسيا وإيران وتركيا”.

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، رئيس الوفد الروسي إلى أستانا، ألكسندر لافرينتييف، قال إن المراقبة في مناطق خفض التصعيد في إدلب ستقوم بها إيران وروسيا وتركيا، والدول الضامنة ستحدد أماكن النشر”.

وعلى عكس ما أوردت “سبوتنيك”، ذكرت صحيفة العربي الجديد، أمس السبت، نقلاً عن مصدر تركي مطلع لم تسمه أن “الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طلب من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التواصل بشكل مباشر مع القيادة السورية في دمشق، لحلحلة الامور المتعلقة بتنفيذ اتفاق أستانة 6، الذي سيتيح للقوات المسلحة التركية المشاركة في عملية مشتركة ضد جبهة النصرة في محافظة إدلب، بالتعاون مع القوات الإيرانية والروسية التي ستقدم الدعم لقوات النظام السوري”.

وقد ورد الطلب الروسي خلال اللقاء الأخير الذي جمع الرئيسين، في العاصمة التركية أنقرة، في ما بدا “مخالفاً لما ذكرته وكالة ريا نوفوستي الروسية بأن أردوغان طلب الوساطة الروسية مع النظام السوري”، بحسب الصحيفة.