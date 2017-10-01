وليد المعلم : نتجه بخطى ثابتة لإعادة إعمار ما دمره الإرهابيون

قال وزير خارجية بشار الأسد، وليد المعلم، الأحد، إن حكومة رئيسه تتجه “بخطى ثابتة نحو إعادة الإعمار”.

ونقلت وكالة أنباء النظام عنه القول خلال لقاء وفد حكومي روسي إن “سورية مستمرة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه، وهي تشهد حاليا الفصل الأخير من هذا العدوان”.

وشدد على أن “سوريا تتجه بخطى ثابتة نحو إعادة إعمار ما دمره الإرهابيون بمساعدة حلفائها وأصدقائها”.