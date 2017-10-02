ألمانيا تعتزم تسليم ” إرهابي ” من خلية ” زاورلاند ” للولايات المتحدة

تعتزم ألمانيا تسليم الإرهابي المنتمي لخلية “زاورلاند” آدم يلمظ، إلى الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة طلبت عام 2016 بتسليم العضو في الخلية المسجون حالياً في ولاية هيسن الألمانية.

وذكرت محطة “إتش آر-إنفو” الإذاعية الألمانية أن السلطات الألمانية أمرت بإيداع آدم سجن التسليم.

وأكدت متحدثة باسم محكمة مدينة فرانكفورت اليوم الإثنين في تصريحات، أن السلطات الألمانية تلقت طلباً من الولايات المتحدة بتسليم المتهم.

وتريد الولايات المتحدة محاكمة يلمظ للاشتباه في قيامه بقصف معسكر أمريكي خلال تلقيه تدريبات في أحد معسكرات الإرهاب في باكستان.

تجدر الإشارة إلى أن يلمظ يحمل الجنسية التركية، وينحدر من مدينة لانجن بولاية هيسن الألمانية.

وكان يلمظ عضواً في خلية “زاورلاند”، التي أعدت قبل 10 أعوام لشن هجمات بمواد ناسفة في ألمانيا، وحُكم عليه عام 2010 بالسجن لمدة 11 عاماً. (DPA)