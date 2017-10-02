ألمانيا : شجار بين ألمان و سوريين يستدعي تدخل 8 سيارات شرطة في ” شفيرين “

وقع شجار، فجر السبت الماضي، أمام سينما “كابيتول” في مدينة شفيرين بولاية مكلنبورغ-فوربومرن، بألمانيا، بين سوريين وألمان، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة.

وذكرت مجلة “فوكوس” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن خمسة رجال ألمان تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عاما كانوا في طريق عودتهم إلى منزلهم بعد خروجهم من نادي ليلي، وحين توقف أربعة منهم في أحد محلات الشاورما، تعرض مرافقهم الخامس لهجوم من قبل ثلاثة سوريين تتراوح أعمارهم بين 19 و 23 عاماً، قاموا بضربه بقبضات أيديهم بالإضافة على الركل بأرجلهم.

وتدخل الأربعة لنجدة صديقهم، لينشب شجار ضخم، استدعى قدوم 8 سيارات شرطة للشرطة الاتحادية والإقليمية، نجحت في تهدئة الوضع، وتم نقل المصابين بجروح وكدمات لتلقي العلاج.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها مع المتورطين، بتهمة التسبب بإصابات جسدية خطيرة.

المصدر : Focus