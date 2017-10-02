ألمانيا : وفاة ثلاثيني ألماني متأثراً بإصابة تعرض لها خلال شجار .. و القبض على ” سوري قاصر ” مشتبه به

ألمانيا : وفاة ثلاثيني ألماني متأثراً بإصابة تعرض لها خلال شجار .. و القبض على ” سوري قاصر ” مشتبه به

توفي رجل ألماني متأثراً بإصابة تعرض لها خلال شجار، بمدينة فيتنبرغ، بولاية ساكسونيا أنهالت في ألمانيا.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الرجل (30 عاماً)، كان يسير برفقة شابة (24 عاماً)، يوم الجمعة الماضي، عندما تعرضا لشتائم من قبل شبان في ساحة ارسينال بلاتس.

ووفق ما ذكرت الشرطة، فإن الرجل قام بالاعتداء بالضرب على أحد الشبان، قبل أن يتلقى عدة لكمات في وجهه، ويسقط على مؤخرة رأسه، ما أدى لإصابته إصابة خطرة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم الشرطة، الأحد، إنه تم التعرف على طالب لجوء سوري (17 عاماً)، متهم بالتورط بالشجار، وألقي القبض عليه.

وتحقق الشرطة في ملابسات هذه القضية وفي جرم التسبب بإصابة جسدية مفضية إلى الموت، ووفقاً للمعلومات فإن الضحية “كان هو البادئ في التسبب بالاشتباك الجسدي مع المشتبه بهم”.