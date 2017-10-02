الرئيس الجديد لبرلمان بشار الأسد : ” دماء الشهداء الروس لا تقارن بأي دعم بالعتاد و لا تقدر بمال “

قال رئيس برلمان الأسد الجديد، حمودة الصباغ، إن “العلاقات القوية التي تجمع سورية وروسيا المستمرة منذ سنوات ترسخت في الحرب المشتركة ضد الإرهاب الدولي الذي تخوضه سورية وروسيا والحلفاء نيابة عن كل العالم وحماية لكل العالم ، وعلاقاتنا مع روسيا أساسها الاحترام المتبادل”.

وأضاف الصباغ في لقاء له مع وكالة سبوتنيك الروسية، نشر أمس الأحد، أن “الجيش الروسي البطل والقوات الجوية الروسية كان لها دور كبير في العمل إلى جانب الجيش السوري البطل في محاربة الإرهاب، ونؤكد أن الشهداء الروس الذين ارتقوا على أرضنا كل قطرة دم منهم لا تقارن بأي دعم بالعتاد ولا تقدر بمال “.

وقال: “إن العلاقة المبنية على الاحترام المتبادل بين الدولتين والعلاقة الوطيدة، ساهمت في تحقيق الكثير في المسار السياسي في أستانا وجنيف، بمساعدة أصدقائنا الروس، التي كانت تؤكد يوماً بعد يوم على بقاء سورية واحدة”.

وتابع: ” أشرت في خطابي أمام مجلس الشعب أن الشعب واحد والوطن واحد، لا مناطق ولا فئات ولا مذاهب ولا طوائف في شعبه وجغرافيته، وآخر ذرة تراب في الجولان أو الرقة أو ادلب، تساوي أول ذرة تراب في دمشق وحلب وحمص”.