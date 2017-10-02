السعودية : البطالة تصعد إلى 12.8 بالمائة في الربع الثاني من 2017

السعودية : البطالة تصعد إلى 12.8 بالمائة في الربع الثاني من 2017

صعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من 2017، إلى 12.8 بالمائة، مقارنة مع 12.7بالمائة في الربع الأول السابق له.

يتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة، مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وبحسب البيانات الربعية لنشرة سوق العمل الصادرة، اليوم الأحد، عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومي)، فإن معدل البطالة الإجمالي في السعودية (سعوديين وأجانب) بلغ 6 بالمائة، مقابل 5.8 بالمائة في الربع السابق له.

وبلغ عدد المشتغلين 13.84 مليون فرد، منهم 3.05 مليون سعودي، و10.79 مليون أجنبي يعلمون في القطاعين العام والخاص.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمائة، كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمائة بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحول الوطني”.

وتسعى الدولة عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وكثفت المملكة في “سعودة” العمالة في القطاعين العام والخاص، في أعقاب هبوط أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014، وأعلنت عن توطين العمل في قطاعات الاتصالات والتأمين والنقل.(ANADOLU)