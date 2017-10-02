السويداء : مقتل مرشد نفسي و مدير روضة خاصة على يد مجهولين في بستانه

عثر أهالي قرية مياماس، في ريف السويداء، فجر يوم الجمعة (29/9)، على جثة المدرس سميح فارس أبو عاصي، وقد قتل بعدة أعيرة نارية في الرأس والجسد، في بستانه الخاص على أطراف القرية.

وقالت مصادر إعلامية موالية، إن الأستاذ الثلاثيني، متزوج ووالد لطفلين، وهو مرشد وموجه نفسي، ولديه روضة خاصة، وذو سمعة طيبة لدى أهل منطقته.

ورجح أقرباء المدرس أنه قتل يوم الخميس، فيما أشارت مصادر موالية إلى أن القتل كان من قبل مجموعة من اللصوص، صادف ذهاب المدرس إلى بستانه وجودهم داخله، مشيرة إلى أن الرصاص أطلق من مكان قريب، ما يرجح معرفة المدرس بهوياتهم، قبل أن يطلقوا رصاصتين على رأسه واثنتين على جسده.

وشاعت جرائم القتل والخطف في محافظة السويداء، وسط تجاهل تام من قبل سلطات النظام، فيما أظهرت جرائم خطف وقتل، اشتراكاً مباشراً من بعض مسؤولي النظام المتنفيذين، وآخرها جريمة اختطاف الشابة كاترين أبو مزهر، التي ام تزال أصداؤها مترددة في المحافظة إلى اليوم.