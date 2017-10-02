المسؤول الرفيع الثاني خلال أسبوع .. وفاة ” قائد الفرقة 61 ” في أسطول الشمال الروسي متأثراً بإصابته في سوريا

قالت وسائل إعلام روسية إن ضابطاً روسياً رفيعاً، توفي في موسكو، متأثراً بجراح أصيب بها في سوريا مؤخراً.

وذكرت المصادر الروسية، أن العقيد “فاليري فيديانين، قائد الفرقة 61 التابعة لمشاة البحرية في الأسطول الشمالي، فارق الحياة في المستشفى العسكري الرئيسي التابع لوزارة الدفاع في موسكو، السبت، متأثراً بجروح أصيب بها في سوريا”.

وأضافت المصادر أن العقيد أصيب “جراء انفجار لغم أسفل سيارته أثناء قيامه بتوزيع مساعدات إنسانية في محافظة حماة”.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الذي نقلته وكالة سبوتنيك: “لقي العقيد فاليري فيديانين حتفه في المستشفى العسكري الرئيسي التابع لوزارة الدفاع بموسكو .. العقيد فيديانين كان يقوم بإيصال مساعدات إنسانية في محافظة حماة السورية يوم 22 أيلول، وقد فجر إرهابيون عبوة ناسفة تحت السيارة التي كان يركبها الضابط الروسي، وأسفر الانفجار عن إصابته بإصابات متعددة، تم نقل الضابط الروسي من سوريا الى مستشفى وزارة الدفاع بموسكو لتلقي العلاج”.

وعلى عكس المعلومات التي جاءت في بيان الوزارة، ذكر موقع (deita.ru) الروسي، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أن فيديانين أصيب بالقذيفة ذاتها التي أدت لمقتل الجنرال فاليري أسابوف، رئيس مجموعة المستشارين العسكريين الروس في سوريا، والذي كشفت روسيا لاحقاً أنه كان يقود “الفيلق الخامس” التابع للنظام.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، عن “مقتل الجنرال فاليري أسابوف في منطقة قريبة من مدينة دير الزور بعد تعرضه لقصف بقذائف مورتر من قبل تنظيم داعش”.

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