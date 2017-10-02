بارتوميو : برشلونة لعب من دون جمهور لإظهار الدعم لناخبي كاتالونيا

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة إن النادي قرّر خوض مباراة أمس (الأحد) ضد لاس بالماس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من دون جمهور “لإظهار معارضته لعنف الشرطة ضد الناخبين في استفتاء استقلال إقليم كاتالونيا وليس بسبب مخاوف أمنية”.

وجاء فوز برشلونة متصدر الدوري الإسباني 3-صفر أمام مدرجات خالية على استاد كامب نو في اليوم الذي قال فيه مسؤولون في كاتالونيا إن أكثر من 840 شخصاً أصيبوا في اشتباكات بين الشرطة وأشخاص حاولوا التصويت في استفتاء اعتبرته الحكومة الوطنية غير قانوني.

وحاول برشلونة تأجيل المباراة، لكن رابطة الدوري الإسباني أبلغته بعدم وجود أساس لذلك من ناحية السلامة. وإذا كان برشلونة، الذي فاز بمبارياته السبع الأولى في الدوري هذا الموسم، قرّر تأجيل المباراة من دون موافقة رابطة الدوري، فإنه كان سيعاقب بخصم ست نقاط من رصيده.

وأبلغ بارتوميو شبكة “بي.إن سبورتس” التلفزيونية “اللعب من دون جمهور كان إجراء لإظهار رفضنا لما حدث اليوم”، مضيفاً “الأمر لا يتعلّق بالأمن… الشرطة أعطتنا الضوء الأخضر للعب لكننا أردنا إظهار أن هذه المباراة مختلفة بسبب كل شيء يجري في كاتالونيا والافتقار للحرية الذي نعاني منه”.

وتابع “قرّرنا أنه بدلاً من تأجيل المباراة، فإننا سنلعب من دون جمهور. بهذه الطريقة نُظهر مخاوفنا من الموقف ونرسل دعمنا لهؤلاء الذين لم ينجحوا في ممارسة حقهم في حرية التعبير”.

واستخدمت الشرطة الهراوات والرصاص المطاطي وطردت بالقوة الناخبين من مراكز الاقتراع في تصرفات لاقت انتقادات دولية، لكن وصفتها الحكومة بأنها “مناسبة”.

وقال بارتوميو “لو لم نلعب كنّا سنخسر ست نقاط… ثلاث نقاط للنتيجة وثلاث عقاباً على عدم اللعب. لم يكن هناك أي سبب لفقدان النقاط… كل مشجعينا يجب أن يقدروا أننا أظهرنا معارضتنا لما حدث”.

ويتقدم برشلونة بخمس نقاط على أقرب ملاحقيه في صدارة الدوري الإسباني. (REUTERS)