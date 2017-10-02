بيكيه : أنا كتالوني و أفتخر .. و هذه أسوأ سنة منذ 50 عاماً

بيكيه : أنا كتالوني و أفتخر .. و هذه أسوأ سنة منذ 50 عاماً

أعرب مدافع فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه عن فخره بكونه كتالونيًا وعدم قبوله باعتداء الشرطة على المتظاهرين المطالبين بالانفصال عن إسبانيا.

وفي تصريح صحفي، اليوم الأحد، قال بيكيه “أنا كتالوني وفخور بهذا الأمر، ولا أقبل اعتداء الشرطة الإسبانية على شعبنا الكتالوني”.

وأضاف “إن كان هناك أحد يرى بأنني مشكلة في المنتخب الإسباني، فعليهم توضيح ذلك وسأعتزل اللعب الدولي قبل مونديال روسيا 2018”.

وأوضح بيكيه “نحن الشعب الكتالوني لسنا السيئين في هذه المشكلة، نحن نريد أن نصوّت ونمارس حقوقنا الديموقراطية، من يضرب ويمنع هو السيء”.

وتابع بيكيه تصريحاته قائلًا “كرة القدم لا شيء في هذا الوقت، إنها أسخف من أن أفكر بها الآن، الكل يشاهد ما الذي يحدث في كتالونيا”.

واختتم تصريحاته بالقول “هذه أسوأ سنة لكتالونيا منذ 50 عامًا، الذي يحدث الآن هو وصمة عار في تاريخ إسبانيا”.

وتشهد المقاطعة مواجهات بين الشرطة ومؤيدي انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، بعد إصرار الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في استفتاء الانفصال. (ANADOLU)