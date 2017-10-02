ترامب يعتبر أن التفاوض مع كوريا الشمالية “ مضيعة للوقت ”

ترامب يعتبر أن التفاوض مع كوريا الشمالية “ مضيعة للوقت ”

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن التفاوض مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي يعد “مضيعة للوقت” بعد ان أعلنت الولايات المتحدة فتح قنوات اتصال مع بيونغ يانغ.

وكتب ترامب عبر موقع “تويتر” “أخبرت ريكس تيلرسون، وزير خارجيتنا الرائع، أنه يضيع وقته في محاولة التفاوض مع رجل الصاروخ الصغير،” في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون. (AFP)

