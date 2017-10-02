تركيا تفتتح أكبر مراصدها الفلكية في 2020

تستعد تركيا لافتتاح مرصد فلكي بولاية أرضروم (شرق) بحلول 2020.

جاء ذلك على لسان والي أرضروم، سيف الدين عزيز أوغلو، خلال تفقده مكان تشييد المرصد الذي أطلق عليه اسم “مرصد شرق الأناضول”.

وأوضح عزيز أوغلو، في تصريح للصحفيين، إن المرصد يشيد على ارتفاع 3 آلاف و170 مترا عن سطح البحر.

وأضاف أن المرصد سيغدو أكبر المراصد في تركيا، مبينا أنه سيحتوي تسلكوباً فريداً من نوعه على مستوى العالم.

بدوره، أعرب عمر جوماقلي، عميد جامعة أتاتورك في أرضروم، عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للدعم الذي قدمه لمشروع تشييد المرصد الفلكي.

وأشار إلى أن المرصد سيقدم خدمات جليلة للعالم ولتركيا ولأرضروم.

وأضاف أن المرصد يعد أكبر استثمار في المشروع البحثي، الذي يحظى بدعم وزارة التنمية التركية. (ANADOLU)