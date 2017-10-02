تقرير حقوقي يكشف عن عدد المدنيين الذين قتلتهم روسيا في سوريا منذ بداية تدخلها قبل عامين

تقرير حقوقي يكشف عن عدد المدنيين الذين قتلتهم روسيا في سوريا منذ بداية تدخلها قبل عامين

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها الأحد، بمناسبة مرور عامين على التدخل الروسي، الذي صادف السبت، إن “القوات الروسية نفذَّت منذ تدخلها عشرات الآلاف من الهجمات غير المبررة، التي أوقعت خسائر بشرية ومادية فادحة، تركَّزت على مناطق أغلبها تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة السورية المسلحة بنسبة تقارب 85 في المائة”.

وتابعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ” عامين من التدخل الروسي في سوريا لصالح النظام أسفر عن ارتكابها انتهاكات، أدت لـ(مقتل) 5233 مدنياً، بينهم 1417 طفلاً و886 سيدة”.

وأوضحت أن “العدد الأقل من الهجمات كان من نصيب المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” بنسبة تقارب 15 في المائة، وحتى في مناطق سيطرة “داعش”، فقد تم تسجيل عشرات الحوادث لقصف مواقع مدنية، ما خلَّف مجازر بحق سكان تلك المناطق”.

ووثقت الشبكة في تقريرها حصيلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في عامين، موضحة أن روسيا “ارتكبت 251 مجزرة، وسجل ما لا يقل عن 707 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 109 على مساجد، و143 على مراكز تربوية، و119 على منشآت طبية”.

وأشارت إلى أن “القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية ما لا يقل عن 212 مرة، معظمها في محافظة إدلب، في حين أنها استخدمت الذخائر الحارقة ما لا يقل عن 105 مرات، معظمها في محافظة حلب”.

وقدَّم التقرير إحصائية عن مسؤولية القوات الروسية عن “قتل 47 شخصاً من الكوادر الطبية، بينهم ثماني سيدات، إضافة إلى 24 شخصاً من كوادر الدفاع المدني و16 من الكوادر الإعلامية”. كما أشار التقرير إلى أن الهجمات الروسية “تسببت في نزوح 2.3 مليون شخص هرباً من عمليات القصف والتدمير”. (DPA)