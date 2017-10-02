حزب تركي معارض يدعو تركيا للتحالف مع نظام بشار الأسد للوقوف في وجه ” إسرائيل الثانية .. كردستان ” !

حزب تركي معارض يدعو تركيا للتحالف مع نظام بشار الأسد للوقوف في وجه ” إسرائيل الثانية .. كردستان ” !

دعا حزب “وطن” التركي “المعارض” حكومة بلاده للتعاون مع نظام بشار الأسد، والوقوف في وجه استقلال كردستان العراق.

ونشرت معرفات الحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم #SuriyeyleBueyuekAtak (هجوم كبير مع سوريا)، ودعت عبره للتحالف مع النظام السوري لتحقيق السلامة الإقليمية.

وجاء في إحدى تغريدات الحزب، بحسب ما ترجم عكس السير: “إنّ النضال في سبيل تحقيق السلامة الاقليمية للأراضي السورية لا يمكن أن تثمر النجاح دون مشاركة الحكومة السورية .. بصورة أوضح لايمكن تحقيق السلامة الاقليمية للأراضي السورية دون وجود بشار الأسد، ونتيجة لذلك فإن بشار الأسد هو حليف مهم في سبيل تحقيق سلامة الأراضي التركية .. لأنّ جميع المخططات التي تستهدف الرئيس السوري تستهدف في الوقت نفسه أمن تركيا”.

وجاء في أخرى: “إنّ القوى التي تسعى لإنشاء إسرائيل ثانية تحت مسمى (كردستان) في شمال الدول المجاورة لنا (سوريا والعراق) هي الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل قبل حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي .. لهذا السبب فإن الخطر الذي يهدد وطننا تركيا وأمننا قد وصل لأقصى درجاته .. النصر سيكون حليف الشعب التركي، الجيش التركي البطل”.

وذكر في تغريدات أخرى: “حزب الوطن التركي يضع حجر الأساس للتعاون بين تركيا وسوريا .. ما يزال حزب الوطن عاملاً حاسماً في مواقف السياسة الخارجية التركية .. بشار الأسد حليف مهم لتركيا في سبيل تحقيق الأمن القومي .. يواصل حزب الوطن تطوير التعاون بين تركيا وسوريا في جميع المجالات”.

وأرفق الحزب التغريدات بصور تظهر أعلام تركيا وإيران والعراق وسوريا (العلم المستخدم من قبل النظام)، إلى جانب صور تظهر رئيس الحزب دوغو بيرنتشيك ورأس النظام بشار الأسد.

ويصنف حزب وطن التركي على أنه حزب “معارض”، وقد سبق لرئيسه أن زار سوريا وعبر عن دعمه لبشار الأسد وجيشه وإجرامه بحق السوريين.

وقال بيرنتشيك في تصريح له العام الماضي نقلته وكالة أنباء النظام “سانا”، إن “نظام أردوغان يدعم الجماعات الإرهابية في سورية ويعمل مع الدول الغربية والخليجية على عرقلة الحل السياسي للأزمة فيها”.

وأضاف حينها أن “حجج ومبررات التدخل التركي في سورية كاذبة أساسا لانه لم يكن في سورية أي مشكلة وكان نظامها ديمقراطيا ونموذجا للتسامح والمحبة بين كل الأديان والطوائف .. والأمن والاستقرار في سورية هو جزء من أمن واستقرار تركيا”.