حقيقة فيديو ” شاب مسيحي يعلن تشيعه في مجلس عاشورائي ! ” ( محدث )

نشرت صفحة قناة الجديد اللبنانية في فيسبوك، مقطعاً مصوراً عنونته بـ “شاب مسيحي يعلن تشيعه في مجلس عاشورائي”.

وبعد بضع ساعات من نشره، حظي المقطع المصور بمئات الآلاف من المشاهدات، وآلاف المشاركات.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية تداولت المقطع أنه يظهر “الشاب جورج طانيوس وهو ينطق بالشهادتين في حسينية سيد الشهداء في بيروت”.

وأضافت أن “طانيوس أعلن تشيعه بحضور الشيخ عبد الحسن الأسد وسائر المعزين”.

وعلى عكس ما أوردت القناة، قال صحافي لبناني يدعى “فراس حاطوم”، عبر صفحته في فيسبوك، بعد انتشار الفيديو: “على ما يبدو قصة #جورج_طانيوس كلها مزحة والشب اللي بين بالفيديو والصور هوي مسلم شيعي اسمو محمد سباط”.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى، كما أن القناة لم تورد أية معلومات متعلقة بالفيديو، عبر صفحتها أو موقعها الإلكتروني.

متابعات

موقع جنوبية اللبناني

الشاب يدعى حقيقة “محمد سباط” وهو شيعي من بلدة العين – قضاء بعلبك، وقد أكد أن “ما حصل فبركة، وأنّه لم يقل أنّه مسيحياً ولم يعلن تشيعه كما ادعى البعض”.

وأضاف: “أنا أضع وشم الصليب على يدي منذ أن كان عمري 12 عاماً، وقد كنت في الحسينية مثلي مثل باقي الحضور، ونطقت الشهادتين أنا ومجموعة من الشباب، إلا أنّه كما يبدو فإنّ أحدهم قد ركز الفيديو على يدي، ليقوم بنشره فيما بعد مدعياً أني مسيحياً وتشيعت”.

وأضاف الموقع : “محمد الذي يشدد أنّه شيعي ولم يقم بالإدعاء كما تردد، يتمنى على كل من تداول شريط الفيديو توضيح هذا الأمر .. ليختم متسائلاً بسخرية : هل يمنع على المسلم نطق الشهادتين مثلأ؟!”.