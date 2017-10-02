دمشق : ” تفجيرات انتحارية ” تستهدف مركز شرطة الميدان .. و إعلام النظام يتحدث عن ” 17 شهيداً ” ( فيديو )

دمشق : ” تفجيرات انتحارية ” تستهدف مركز شرطة الميدان .. و إعلام النظام يتحدث عن ” 17 شهيداً ” ( فيديو )

دوت عصر اليوم أصوات انفجارات وسط العاصمة دمشق، قالت وسائل إعلام موالية، إنها ناتجة عن تفجيرات في منطقة الميدان.

وذكر الإعلام النظامي أن ثلاثة تفجيرات ضربت منطقة الميدان، أحدها داخل قسم الشرطة في المنطقة.

وتم التفجير الأول عن طريق سيارة مفخخة يقودها انتحاري، فيما كان التفجيران الآنخران عن طريق انتحاريين، وفق المصادر ذاتها.

وذكرت شبكة “دمشق الآن” أن حصيلة الضحايا هي “17 شهيد”، ولم يتسن لعكس السير معرفة عدد المدنيين بينهم.