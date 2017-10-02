عشرات القتلى و الجرحى .. مجزرة في لاس فيغاس جراء إطلاق نار خلال حفل غنائي

عشرات القتلى و الجرحى .. مجزرة في لاس فيغاس جراء إطلاق نار خلال حفل غنائي

قتل أكثر من 20 شخصاً وأصيب حوالي 100 آخرين في حادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية.

وأكدت الشرطة المحلية مقتل شخص يشتبه بأنه مطلق النار وهو من سكان المدينة، فيما يجري البحث عن صديقته، وحذرت المواطنين من احتمال وجود حوادث إطلاق نار في مناطق متفرقة.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة إطلاق النار في حفل غنائي بمدينة لاس فيغاس الأميركية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبعد انطلاق الحفل بلحظات سمع صوت إطلاق نار من سلاح رشاش فتسبب في إيقاف الحفل وهروب عدد كبير من الحاضرين وسقوط بعضهم على الأرض، وبعد لحظات تجدد إطلاق النار.

وذكرت دانيتا كوهين، المتحدثة باسم المركز الطبي الجامعي، أن مستشفى لاس فيغاس استقبل “عدة أشخاص” مصابين بطلقات نارية.