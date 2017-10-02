غوارديولا الكتالوني طامح لتدريب منتخب إسبانيا

عبر الاسباني بيب #غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الانكليزي عن رغبته في تدري بمنتخب بلاده في المستقبل، ويمضي لاعب الوسط الدولي السابق موسمه الثاني مع مانشستر سيتي بعد رحلتين ناجحتين مع برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

ولم يحرز ابن الـ46 أي لقب في موسمه الأول مع سيتي، بيد انه حقق بداية نارية في الدوري الانكليزي ودوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وفيما لم يعبر عن نيته ترك الفريق الانكليزي في وقت قريب، كشف بيب انه يريد امتحان قدراته على مستوى المنتخبات، وعما إذا كان يرغب في تدريب منتخب وطني، قال لشبكة «بي بي سي» البريطانية: «نعم، اعتقد (انه سيكون) اسبانيا».

وتابع: «أود أن أكون مدرباً في كأس العالم وكأس أوروبا، اود ان ينتابني هذا الشعور»، وعن مشواره مع سيتي المملوك إماراتيا، أضاف: «أنا سعيد هنا، يتعلق الأمور بالنجاحات التي سنحققها. في أندية كبرى مثل مانشستر سيتي، إذا لم تفز لا تبقى». (AFP)