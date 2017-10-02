قناة لبنانية : ” شاب مسيحي يعلن تشيعه في مجلس عاشورائي ! ” ( فيديو )

نشرت صفحة قناة الجديد اللبنانية في فيسبوك، مقطعاً مصوراً عنونته بـ “شاب مسيحي يعلن تشيعه في مجلس عاشورائي”.

وبعد بضع ساعات من نشره، حظي المقطع المصور بمئات الآلاف من المشاهدات، وآلاف المشاركات.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية تداولت المقطع أنه يظهر “الشاب جورج طانيوس وهو ينطق بالشهادتين في حسينية سيد الشهداء في بيروت”.

وأضافت أن “طانيوس أعلن تشيعه بحضور الشيخ عبد الحسن الأسد وسائر المعزين”.

وعلى عكس ما أوردت القناة، قال صحافي لبناني يدعى “فراس حاطوم”، عبر صفحته في فيسبوك، بعد انتشار الفيديو: “على ما يبدو قصة #جورج_طانيوس كلها مزحة والشب اللي بين بالفيديو والصور هوي مسلم شيعي اسمو محمد سباط”.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى، كما أن القناة لم تورد أية معلومات متعلقة بالفيديو، عبر صفحتها أو موقعها الإلكتروني.