قيادي في وحدات الحماية الكردية : المئات من عناصر النظام سلموا أنفسهم لـ ” قسد ” .. و لن نسلم أية أرض حررناها بدماء شهدائنا ( فيديو )

قيادي في وحدات الحماية الكردية : المئات من عناصر النظام سلموا أنفسهم لـ ” قسد ” .. و لن نسلم أية أرض حررناها بدماء شهدائنا ( فيديو )

كشف قيادي في قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) أن أكثر من 300 جندياً في النظام السوري سلموا أنفسهم قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد القيادي أن قوات سوريا الديمقراطية لن تسلم شبراً من الأراضي التي تحررت بدماء الشهداء، ولأي قوة كانت.

وقال القيادي أوميد كابار، خلال وجوده في الطبقة للمشاركة بتشييع، أول أمس السبت: النظام يقول إننا سنسلم مناطقنا أو الطبقة إلى جيش النظام .. على شعبنا أن يدرك أننا خلال 5 سنوات من ثورتنا كوحدات حماية الشعب وبعد تحالفنا مع فصائل أخرى باسم قوات سوريا الديمقراطية لم نسلّم أي شبر من أراضينا”.

وأضاف: “لن نسلمها أبداً، قانوننا واضح، الأرض التي تسقى بدماء الشهداء هي ملك للشعب ولن نسلمها لأية قوة كانت”. (مكتب العلاقات العامة لوحدات حماية المرأة)