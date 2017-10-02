للمرة الثانية .. السويد : روضة للمسلمين تتعرض لاعتداء بالحجارة و كتابة عبارات نابية على جدرانها

للمرة الثانية .. السويد : روضة للمسلمين تتعرض لاعتداء بالحجارة و كتابة عبارات نابية على جدرانها

تعرضت روضة أطفال تابعة للمسلمين بمدينة سودرتاليا السويدية، لاعتداء بالحجارة وكتابة عبارات نابية على جدارها.

وفي حديث للأناضول، قال عثمان آدم، الإداري في روضة “سندباد”، إن موظفي الروضة اكتشفوا صباح اليوم الاثنين، تعرض الروضة للاعتداء.

وأضاف آدم: “منذ نحو عامين ونوافذ روضتنا تتعرض للكسر، ونضطر أحيانا لمواصلة تعليم الأطفال والنوافذ مكسورة”.

وأكد أن المعتدين كتبوا على جدار الروضة عبارات مثل: “اذهبوا بعيدا”، وعبارات نابية تشتم المسلمين والإسلام، وخطابات كراهية.

وشدد على أن الاعتداء بعث في قلوب المعلمين والأطفال وذويهم الرعب.

وأردف: “أجرينا اجتماعا على المستوى الإداري، وندرس احتمال إغلاق الروضة، حيث أنه لا يمكن العمل دون حماية من الشرطة، الأمر الذي لم يتحقق منذ عامين”. (ANADOLU)