مكتب التحقيقات الفيدرالي : لا صلة بين منفذ الهجوم في لاس فيغاس و تنظيم ” داعش “

مكتب التحقيقات الفيدرالي : لا صلة بين منفذ الهجوم في لاس فيغاس و تنظيم ” داعش “

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، أو ما يُعرف بـ”FBI” إن قوات الأمن لم تعثر على أي رابط أو صلة بين تنظيم “داعش” وبين منفذ الهجوم في لاس فيغاس، ستيفن بادوك.

وتمكنت قناة WKMG الأمريكية المتعاونة مع CNN من الحصول على صورة مطلق النار في لاس فيغاس عبر شقيقه إريك بادوك، دون التأكد من تاريخ التقاط هذه الصورة بالضبط.

من جهته قال جوزيف لامباردو، مفوض الشرطة في لاس فيغاس، إن عملية البحث وجمع الأدلة من غرفة مطلق النار في فندق ماندالاي باي قد انتهت، لافتا إلى أن المهاجم يملك عقارا شمال نيفادا، وأن قوات الأمن ستتوجه إلى هناك لتفتيش العنوان.

ويذكر أن السلطات الأمريكية أعلنت ارتفاع عدد القتلى في هذا الهجوم إلى 58 شخصا، في الوقت الذي أصيب فيه 500. (CNN)