15 طريقة سهلة و آمنة لعلاج فقدان الشهية

15 طريقة سهلة وفعالة وآمنة يمكنها معالجة فقدان الرغبة في تناول الطعام، أو ما يعرف بفقدان الشهية.

طرق من شأنها التصدّي لما تسببه الأمراض النفسية والجسدية ونقص الفيتامينات، من تراجع ملحوظ في إقبال الإنسان على الطعام، مع ما يخلّفه ذلك من إحباط، خصوصا لمن يعاني النحافة ويرغب باكتساب بعض الوزن.

في ما يلي، يستعرض موقع “هيلث لاين” المعني بنشر التقارير الصحية، الوصفات “السحرية” الـ 15 لعلاج فقدان الشهية:

1-وجبات صغيرة بشكل متكرر:

عند فقدان الشهية يكون تناول 3 وجبات مهمة شاقة.

لكن في حال قمنا بتقسيم الوجبة الرئيسية الواحدة إلى وجبتين صغيرتين، فإن الشخص سيحصل، في نهاية اليوم، على 6 وجبات على فترات متباعدة، ويحصل منها الجسم على السعرات الحرارية المطلوبة.

2-الأطعمة الغنية بالمغذيات:

بعض الأشخاص الذين يعانون من فقدان أو ضعف الشهية، يميلون إلى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، مثل الحلوى والآيس كريم، رغم أن الأخيرة لا تحتوي عناصر غذائية مفيدة.

ولتفادي ذلك، يوصي المختصون بالتركيز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، مثل البروتين والدهون الصحية.

فمثلا بدلا من تناول أيس كريم، يمكن تناول كوب من اللبن وإضافة قطع من الفواكه.

3-إضافة المزيد من السعرات الحرارية للوجبات:

يتم ذلك عبر وجبتي الإفطار أو الغداء لضمان زيادة الشهية، عن طريق طهي الطعام بالمكونات ذات السعرات الحرارية العالية، مثل الزبدة وزيت الزيتون أو الحليب كامل الدسم.

4-تحويل الوجبة إلى نشاط اجتماعي:

تناول الوجبات الرئيسية مع العائلة يحفّز الشهية، وكذلك طهي الطعام معهم، بالإضافة إلى مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام أو التحدث مع أفراد العائلة.

فبهذه الطرق يمكن للفرد الفاقد للشهية من تناوله للطعام بنسبة 18%.

5- اخدع عقلك:

وجود كميات كبيرة من الطعام على المائدة قد يفاقم حالة فقدان الشهية بالنسبة لمن يعاني من هذه الأعراض.

وللتغلب على ذلك، يمكن وضع الطعام بنفس الكمية ولكن في طبق كبير واحد، ما يسمح بزيادة تناول كمية الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، والأطعمة الغنية بالمغذيات الصحية.

6- تنظيم مواعيد الوجبات:

يستحسن وضع جدول ثابت لتناول الوجبات، وتوزيعها خلال اليوم بشكل منتظم، لمساعدة المعدة والجهاز الهضمي على تحسين الشهية وهضم الطعام بطريقة صحية.

7-لا تفوّت وجبة الإفطار:

وجبة الإفطار من أهم العادات الحسنة للتمتع بصحة جيدة والتغلب على فقدان الشهية، كما أنها مفيدة لمن يريد أن يحافظ على وزنه أيضًا.

فالمعروف أن هذه الوجبة تزيد من توليد الحرارة الداخلية للجسم، وتساعد على حرق الدهون الضارة في الجسم.

8-تناول الألياف بكميات أقل:

الوجبات الغذائية التي تضم نسبة عالية من الألياف تزيد من الشعور بالإمتلاء والشبع، وتقلل من السعرات الحرارية للراغبين في إنقاص وزنهم.

لكنها، بالمقابل، تبطئ عملية الهضم، فتزيد حالة الشعور بالامتلاء، ولذلك فإن تقليلها يساعد على تناول الأطعمة بشكل أكبر.

وتعتبر الخضروات من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الجزر والبطاطس والسبانخ والبروكلي والكوسا والخس والباذنجان والملفوف.

وأيضا الفواكه مثل الموز والتفاح والفراولة والخوخ والبرتقال، إلى جانب الحبوب والبقوليات مثل القمح والبازيلاء والعدس والفاصوليا والفول والحمص.

9- مشروبات عالية السعرات الحرارية:

يمكن استبدال تناول الطعام بالمشروبات التى تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، والتى تكون مكوناتها من المغذيات التى تمد الجسم بالعناصر الغذائية المطلوبة، مثل العصائر الطازجة والحليب كامل الدسم.

10- وجبات خفيفة بين الوجبات:

تناول الوجبات الرئيسية يزيد من الشعور بالامتلاء وفقدان الشهية، ولذلك فإن تناول وجبة رئيسية أقل ويليها وجبة خفيفة يتيح الحصول على السعرات الحرارية المطلوبة وتكملة الوجبة الرئيسية.

ومن أمثلة الوجبات الخفيفة الفواكه، الزبادي والجبن والحليب، الفيشار، والمكسرات.

11- الإكثار من الأطعمة المفضلة:

الكثير من الناس يؤكّدون فاعلية تناول الأطعمة بالنسبة لفاقدي الشهية، لأنها تعمل على تحسين مزاجه، ولذلك يوصي المختصون بالإكثار من تناول الأطعمة المفضلة للتغلّب على فقدان الشهية.

12- استخدام التوابل والأعشاب:

لضمان الحصول على طعم ورائحة أفضل للطعام، ينصح باستخدام التوابل والأعشاب بكثرة.

كما أن بعض الأعشاب تقلل من الشعور بالامتلاء، وتحسّن عملية الهضم للتقليل من شعور فقدان الشهية.

13- ممارسة الرياضة:

النشاط البدني المنتظم يزيد من حرق السعرات الحرارية، ويزيد الشعور بالجوع لتجديد السعرات التي أحرقها الجسم.

وأثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة تحرق يوميا أكثر من 800 سعر حراري.

14- التقليل من شرب السوائل أثناء تناول الطعام:

يؤثر شرب السوائل أثناء تناول الوجبات بالسلب على الشهية، لأنه يزيد من الشعور بالامتلاء قبل الإنتهاء من تناول الوجبة.

ويوصي الأطباء بتناول الماء قبل نصف ساعة من تناول الوجبة.

15- تناول المكملات الغذائية:

نقص بعض الفيتامينات قد يؤثر على الشهية، ولذلك يفضل الحصول على الفيتامينات بتناول الأطعمة الغنية بها.

كما يمكن أيضا تناولها في شكل مكملات غذائية، مثل الزنك وأحماض أوميجا 3، وفيتامين “بي1” المعروف أيضا باسم «الثيامين».

وهناك مكملات تزيد من الشهية مثل مشتقات ألكيلامين. (ANADOLU)