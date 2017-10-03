ألمانيا : إخلاء مساحة نصف قطرها 500 متر لإبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية

أجلت السلطات الألمانية، يوم الاثنين، أعدادا من منطقة شوينبرج جنوب برلين، بعد العثور على قنبلة من عهد الحرب العالمية الثانية تزن 250 كيلوغراما.

وذكرت وكالة “رويترز” أن السلطات في برلين أغلقت بشكل جزئي الشوارع والسكك الحديدية ومترو الأنفاق في شوينبرج في برلين، بعد اكتشاف عمال بناء قنبلة لم تنفجر في موقع قديم للسكك الحديدية.

وقال الشرطة الألمانية في تغريده على موقع “تويتر” أنه من المقرر أن يبدأ خبراء المتفجرات في إبطال مفعول القنبلة بعد أن تخلى مساحة نصف قطرها 500 متر، عن محيط المكان الذي عثر فيه على القنبلة.

وكانت طائرات حربية ألقت حوالي مليوني قنبلة على ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية، ولم تنفجر 5% منها، أي أن 100 ألف قنبلة لم تنفجر حتى الآن وما تزال تشكل خطرا على الألمان. (RT)