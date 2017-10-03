إسبانيا : إضراب عام و تظاهرات حاشدة في برشلونة دعما لاستفتاء الاستقلال

أعلنت شرطة برشلونة أن نحو 300 ألف شخص شاركوا الثلاثاء في تظاهرات على وقع هتافات “فلتخرج قوات الاحتلال” و”الشارع سيكون لنا على الدوام”، وذلك في يوم إضراب عام احتجاجا على استخدام الشرطة للعنف لمنع الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا الذي جرى الأحد.

وكتب على لافتة “مغلق من أجل الثورة”، فيما كشف أهال وأطفال من مدرسة استخدمت كمركز اقتراع الأحد عن لافتة ضخمة صنعها الطلبة. وكتب عليها “نافاس-ساغريرا (وهو اسم حي في برشلونة) من أجل السلام والديمقراطية” تحت طبعات أيد صغيرة وملونة.

وبلغت التوترات في كاتالونيا، حيث يسعى القادة الانفصاليون إلى الفوز باستقلال الإقليم، ذروتها عقب الاستفتاء الذي شابته الفوضى الأحد.

وأكد قادة كاتالونيا، التي تبلغ مساحتها 30 ألف كلم مربع ويقطنها 16 بالمئة من سكان إسبانيا، أنهم ينوون جديا إعلان الاستقلال الأربعاء بعد التأكد من فوز مؤيدي الاستقلال في الاستفتاء بأكثر من 90 بالمئة من الأصوات وفق نتائج غير نهائية. (AFP)