إضراب في إقليم كاتالونيا احتجاجاً على عنف الشرطة الإسبانية خلال الإستفتاء

يشهد إقليم كاتالونيا الثلاثاء، العمل بنصف طاقته فقط ، وذلك بسبب إضراب عن العمل دعت إليه أو أيدته نقابات عمالية للاحتجاج على عنف قوات الأمن الإسبانية من “الشرطة الوطنية” و”الحرس المدني” خلال الاستفتاء الذي أجراه إقليم كاتالونيا يوم الأحد الماضي حول الاستقلال عن إسبانيا.

وذكرت صحيفة “الباييس″ الإسبانية الثلاثاء، أن ساعات الذروة (من السادسة والنصف وحتى التاسعة والنصف صباح اليوم) قد شهدت الحد الأدنى من الخدمات في قطارات الأنفاق والحافلات والقطارات. وأيدت حكومة إقليم كاتالونيا الإضراب .

وغادرت عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسبانية مساء الاثنين -أو استعدت للمغادرة الثلاثاء- من الفنادق التي كانت تقيم بها ، وذلك بعد ضغط من السكان المحليين في ثلاث مناطق على الأقل في كاتالونيا.

وأشارت الباييس إلى أنه إضافة إلى ذلك ، احتشد آلاف الأشخاص صباح اليوم في برشلونة وريوس للاحتجاج أمام مكاتب الشرطة.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إلى البرلمان ، ومن المتوقع أن يوجه دعوة لجميع الأحزاب السياسية للمشاركة في محاولة للتعامل مع الأزمة الكاتالونية. (DPA)