الأردن : الإعدام لممرض أردني قتل صديقه السوري بطريقة وحشية

قالت وسائل إعلام أردنية، الثلاثاء، إن محكمة قضت بإعدام ممرض أردني شنقاً، لقتله صديقه السوري الذي طالبه بدين مستحق.

وذكر موقع “رؤيا الإخباري” الأردني، أن “محكمة الجنايات الكبرى أصدرت حكماً يقضي بإعدام ممرض شنقًا حتى الموت لقتله سوريًا طعنًا بالسكين وتهشيم رأسه بحجر لمطالبة المغدور السوري من المتهم الأردني إعادة دين قيمته ٤ الاف دينار”.

وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ابراهيم أبو شما وبعضوية القاضيين عزام النجداوي والدكتور حسان المجالي وبحضور المدعي العام عصام الحديد.

وجرمت المحكمة المتهم الذي يبلغ من العمر ٢٩ عاماً بجناية القتل العمد، مشيرة إلى أنه يرتبط مع الضحية بعلاقة صداقة عمل منذ أن حضر للأردن برفقة زوجته وذويه من وطنهم سوريا للاقامة في المفرق قبل ٣ سنوات.

واستدان المتهم من الضحية مبالغ مالية الى ان اصبحت ذمته مشغولة بمبلغ يزيد عن ٤ الاف دينار، ولعجزه بالوفاء، وعندما ألمح الضحية بوجوب الوفاء وسداد الدين، قرر القاتل ارتكاب جريمته، وأحضر قفازات وسكين.

ووفق التفاصيل التي أوردها المصدر ذاته، فإن “المتهم اتصل على المغدور عارضًا عليه فكرة مرافقته لزيارة مريض في مستشفى المفرق الحكومي الا ان المغدور اعتذر الا ان المتهم الح عليه، ولوجود علاقة صداقه تربطهما معا فقد وافق المغدور على مرافقته الى المستشفى مشيا على الاقدام الا انه وقبل الوصول قام المتهم بطعن المغدور اثناء محاولته الهرب منه، ليقوم بعدها بأخذ حجر وضرب المغدور على رأسه عدة مرات”.

وفر الجاني من موقع ارتكابه لجريمته، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.