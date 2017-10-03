الأرقام تكشف تواضع كريم بنزيمة تهديفياً أمام كبار هدافي الدوريات الأوروبية

قارنت صحيفة “آس” الإسبانية بين أرقام المهاجم الفرنسي #كريم_بنزيمة هداف نادي ريال مدريد الإسباني وهدافين آخرين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى من اجل الوقوف على الأداء الحقيقي للمهاجم الفرنسي، الذي طالما تعرض لانتقادات شديدة من قبل الإعلام المحلي والأجنبي مطالبين بعدم إشراكه كلاعب أساسي في تشكيلة الفريق ومنح الفرصة لمهاجمين آخرين.

وبوضع عدد من الاعتبارات في هذه المقارنة مثل الحصيلة التهديفية لكل مهاجم مع فريقه في آخر موسمين خلال بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وعدد التمريرات ودقة التمرير لبقية أفراد الفريق، فإن الاحصائيات تكشف صحة تلك الانتقادات، حيث تؤكد تواضع المردود التهديفي للمهاجم الفرنسي مقارنة ببقية الهدافين الكبار في بطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من انه ساهم في تتويج ريال مدريد باللقب القاري مرتين، وفقاً لصحيفة إيلاف، إلا أن الأرقام التهديفية تظهر أن إسهامه كان متواضعًا رغم أن الفترة التي مر بها كريم بن زيمة مع “الميرنغي” تعتبر من أفضل المراحل في مسيرته الكروية.

وسجل بنزيمة في المسابقتين “المحلية والقارية” 44 هدفاً ومعها 14 تمريرة حاسمة بمعدل زمني بلغ هدفاً كل 129 دقيقة ، وتمريرة كل 405 دقائق، وهدفاً كل أكثر من خمس تسديدات.

وتعتبر هذه المعدلات الأدنى مقارنة مع بقية الهدافين الكبار في المسابقة القارية والبالغ عددهم ستة هدافين، بمن فيهم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا هداف نادي تشيلسي الإنكليزي الذي سجل 34 هدفاً ومعها 16 تمريرة رغم انه لعب مدة أقل في البطولة، حيث تظهر الاحصائيات بان موراتا يسجل هدفاً كل 118 دقيقة كلما سدد خمس تسديدات، فيما يقدم تمريرة دقيقة كل 251 دقيقة.

وحقق الأرجنتيني غونزالو هيغواين هداف نادي يوفنتوس الإيطالي رصيداً ومعدلاً أفضل من بن زيمة بعدما سجل 68 هدفاً ومعها تسع تمريرات حاسمة بمعدل بلغ هدفاً كل 110 دقائق ، كلما سدد خمس تسديدات وقدم تمريرة دقيقة كل 836 دقيقة.

ويظهر تواضع المردود التهديفي لبن زيمة عند مقارنته بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف نادي بايرن ميونيخ الألماني، بعدما سجل 85 هدفاً ومعها 16 تمريرة حاسمة بمعدل بلغ هدفاً كل 92 دقيقة، أي في كل مباراة، إضافة إلى إحرازه هدفًا كلما سدد أربع تسديدات فقط ، فيما يقدم تمريرة دقيقة كل 491 دقيقة .

كما توضح الأرقام بأن أداء بنزيمة يتواضع أمام الأداء الذي يقدمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ هداف نادي بروسيا دورتموند الألماني الذي سجل 72 هدفاً ومعها تسع تمريرات بمعدل بلغ هدفا كل 92 دقيقة، فيما يسجل هدفاً بعد كل أربع تصويبات .

وبدوره، تفوق المهاجم الأورغوياني لويس سواريز هداف نادي برشلونة الإسباني على بن زيمة بعدما سجل خلال الموسمين الأخيرين في المسابقتين 82 هدفاً و معها 35 تمريرة حاسمة بمعدل بلغ هدفاً كل 98 دقيقة مع تسجيله هدفاً كلما صوب على المرمى أربع تسديدات ، بينما يقدم لزملائه تمريرة دقيقة كل 230 دقيقة .

وحتى المهاجم الأرجنتيني سيرجيو اغويرو هداف نادي مانشستر سيتي الإنكليزي ، كانت أرقامه أفضل من أرقام المهاجم الفرنسي رغم أدائه غير الثابت، بعدما سجل في مسابقتي “البريميرليغ” و”الشامبيونزليغ” 58 هدفاً و معها 10 تمريرات حاسمة بمعدل تهديفي بلغ هدفًا كل 117 دقيقة ، كما انه يسجل هدفاً كلما سدد خمس تسديدات ونصف التسديدة، فيما يقدم تمريرة حاسمة كل 681 دقيقة ، كما يتفوق “ألكون” في نسبة التمرير الدقيق لزملائه بنسبة بلغت 83% مقابل 81% للمهاجم الفرنسي.

وجاءت المقارنة الرقمية التي تكشف عن تواضع الفعالية التهديفية للمهاجم الفرنسي بن زيمة بعد أيام قليلة من قرار إدارة ريال مدريد بتمديد عقده لغاية عام 2021 بعدما بلغ سن الـ 30 من عمره، في وقت كانت الصحافة المدريدية تترقب التخلي عنه لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم آخر يعزز الخيارات التكتيكية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان المتهم بالإنحياز لمواطنه على حساب الفريق بإصراره على إشراكه في التشكيلة الأساسية.