الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع في “ صعدة ” قرب الحدود السعودية

الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع في “ صعدة ” قرب الحدود السعودية

أعلن الجيش اليمني، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، السيطرة على مواقع جديدة بمديرية “كتاف والبقع″ في محافظة صعدة (شمال) قرب الحدود السعودية.

جاء ذلك بحسب موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني، نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه.

وأكد المصدر بمحور البقع التابع للمنطقة العسكرية الخامسة، “أن لواء الفتح خاض معركة بطولية ضد المليشيا الإنقلابية (مسلحو جماعة “أنصار الله/الحوثي”، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح) بجبهة ثأر صلة”.

وأوضح أن القوات الحكومية، تمكنت من السيطرة على أربعة مواقع هي تبة عبد العزيز (العصيد) ومواقع الشطيبات، وتقع على مشارف كتاف (مركز مديرية كتاف والبفع)، إضافة لموقع كان قد سيطر مسلحي الحوثي وقوات صالح، الأسبوع الماضي.

وأشار أن قوات الجيش تمكنت خلال العملية العسكرية من اغتنام أسلحة بينها قذائف “آر بي جي”، وصواريخ “لو”، وأسلحة شخصية.

ولفت أن مدير المركز الإعلامي بلواء الفتح، أبو حمزة الصعدي، أصيب بجراح وصفت بالمتوسطة خلال مشاركته في تغطية العملية العسكرية.

ومنذ قرابة عام، فتح الجيش اليمني، جبهتين محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي، في مديريتي “باقم”، و”كتاف والبقع″ الحدودية مع السعودية، وأحرز تقدماً من خلال السيطرة على بعض المواقع. (ANADOLU)