الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ سيصبح أباً بعد شائعات طويلة عن العقم

كشفت مواقع إخبارية أن مقربين من الممثل التركي #كيفانش_تاتليتوغ ، الشهير في العالم العربي بـ “مهند”، نقلوا أنباء مؤكدة عن حدث سعيد ينتظره قريبًا بعد طول انتظار

وذكر موقع “Super Haber” أن الممثل البالغ من العمر 33 عامًا يخفي نبأ حمل زوجته في اشهرها الثالث بسبب الحسد.

يذكر أن وسائل إعلام تركية سبق وأن نشرت تقاريرًا حول تاتليتوغ، إلى العلاج لدى طبيب مختص في محاولة منه الإنجاب من زوجته التي تكبره بـ 7 أعوام.

وكان زواج تاتليتوغ من مواطنته مصممة الأزياء باشاك ديزار البالغة من العمر 39 قبل ما يقرب العامين، قد أثار الكثير من الجدل خاصة وأن أخباراً ترددت عن عدم تقبل عائلة تاتليتوغ لارتباط ابنهم بديزار التي سبق لها الزواج، وأن والدته على وجه الخصوص كانت معترضة على هذا الارتباط، وبحسب ما نقل موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية عن موقع Galeri.acunn التركي فإن الزوجين يرغبان في الإنجاب بأسرع وقت ممكن.

وأقيم زفاف تاتليتوغ وديزار في حفل بسيط في فبراير/شباط 2016 في العاصمة الفرنسية باريس، وقد دعي إليه عدد محدود من أفراد العائلتين والأصدقاء.

يذكر أن آخر عمل قام به تاتليتوغ كان مسلسل ”الشجاع والجميلة“ في بطولة جمعته مع الحسناء التركية توبا بيوكوستون المعروفة بـ “لميس”، وحقق العمل نجاحاً كبيراً في تركيا والوطن العربي.